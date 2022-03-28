Журналист издания «Известия», Александр Морозов, снял видео, где можно увидеть, под каким прикрытием перемещается российская техника на территории Украины.

Марш под Черниговом проводит колонна техники ВС РФ. В нее входят танки, топливозаправщики, машины с боеприпасами. Техника едет к передовой, что необходимо для укрепления армии России.

Движение техники идет в плотном боевом сопровождении. В начале колонны находятся «Тигры»-разведчики, их задача – контролировать ситуацию вокруг. От атак с неба колонну прикрывают зенитные комплексы. Завершают движение боевые машины пехоты.

Ведется слежка за российской техникой и с воздуха. Безопасность обеспечивают «Терминаторы», так называют вертолеты Ми-8, которые вооружены различными авиационно-ракетными комплексами.

Вертолет Ми-8 оснащен оборонным бортовым комплексом, задача которого – увод ракет в стороны при помощи тепловых ловушек.