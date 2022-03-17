Мобильный оператор Tele2 в скором времени может сменить название. Об этом пишет газета “Коммерсант”.

Журналисты обратили внимание, что компания Tele2, принадлежащая “Ростелекому”, в последнее время зарегистрировала более двадцати доменов в Интернете, которые обыгрывают названия t2 и t-plus. Журналисты предполагают, что в компании готовятся к переименованию. Источники издания из мобильной отрасли такие предположения подтвердили.

Смена названия может быть вызвана тем, что изначально бренд Tele2 принадлежал компании из Швеции. В 2013 году российское подразделение компании приобрёл банк ВТБ, а позже оно перешло к “Ростелекому”. Для того, чтобы в непростой геополитической ситуации избежать негативных последствий из-за бывших связей, в компании и решили провести ребрендинг, предполагает “Коммерсант”.

Между тем в самой компании Tele2 заявили, что ничего подобного не планируется. А любые рассуждения о смене товарного знака – это спекуляции, отметили представители мобильного оператора.