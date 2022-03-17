читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мобильный оператор Tele2 в скором времени может сменить название. Об этом пишет газета “Коммерсант”.

Журналисты обратили внимание, что компания Tele2, принадлежащая “Ростелекому”, в последнее время зарегистрировала более двадцати доменов в Интернете, которые обыгрывают названия t2 и t-plus. Журналисты предполагают, что в компании готовятся к переименованию. Источники издания из мобильной отрасли такие предположения подтвердили.

Смена названия может быть вызвана тем, что изначально бренд Tele2 принадлежал компании из Швеции. В 2013 году российское подразделение компании приобрёл банк ВТБ, а позже оно перешло к “Ростелекому”. Для того, чтобы в непростой геополитической ситуации избежать негативных последствий из-за бывших связей, в компании и решили провести ребрендинг, предполагает “Коммерсант”.

Между тем в самой компании Tele2 заявили, что ничего подобного не планируется. А любые рассуждения о смене товарного знака – это спекуляции, отметили представители мобильного оператора.

Вам может понравиться

На российском рынке появилась линейка умных телевизоров Sber

На российском рынке были представлены отечественные телевизоры Sber. Представили новинку Сбер и «М.Видео-Эльдорадо». Уже сейчас покупатели имеют выбор из четырёх моделей. Как сообщается, все они имеют безрамочный дизайн и высокое
  • Анна
  • 15.03.2022
  • читать 1 минуту

Сервис коротких видео Coub прекратит работу 1 апреля

Видеохостинг Coub в скором времени закроется. С 1 апреля он станет недоступен и пользователям уже сейчас предлагается сохранить уже загруженные видео. Соответствующее объявление появляется при входе на сайт сервиса. Таким

США потеряли российскую подлодку в Атлантике и долгое время ее искали

Американские военные Соединенных Штатов не могли обнаружить российскую подводную лодку долгое время и искали ее в течение нескольких недель. Она незаметно прошла мимо военнослужащих США в водах Атлантического океана. Российской
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 марта – ясно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 17 марта – переменная облачность, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 марта – небольшой снег, до -0 °C | Королев: погода, 17 марта – небольшой снег, до -4 °C | Подольск: погода, 17 марта – ясно, до -4 °C | Армавир: погода, 17 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C |