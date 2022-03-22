Мариуполь является стратегически важным городом, способным обеспечить перелом в спецоперации ВС РФ и ключом к победе войск ДНР, пишет издание РИА Новости. Однако ожесточенные бои за этот город продолжаются. Именно в Мариуполе сейчас окопались десятки тысяч националистов из полка «Азов» (запрещен в России), которые намерены биться до последнего.

Несмотря на то, что их гарнизон хорошо вооружен, силы с каждым днем тают. Националистическая группировка окружена и отрезана от снабжения, Киев не может отправить подкрепление, что осложняет ситуацию.

Кроме того, власти Украины категорически отвергают предложения сложить оружие и вывести войска из города. На днях генерал-полковник Михаил Мизинцев, возглавляющий Национальный центр управления обороной предложил организовать коридор для сложивших оружие военнослужащих, однако Киев ответил отказом.

Для неонацистов из «Азова» Мариуполь является тем городом, за который они намерены сражаться до последнего. Именно здесь они играли роль своеобразной тайной полиции, уничтожая и отправляя в тюрьмы всех сторонников ДНР. Поэтому падение города станет трагедией для них. Также оно подорвет боевой дух ВСУ и воодушевит военнослужащих Донецкой республики и РФ.

Мариуполь также является ключом к Донецку, на окраинах которого все еще находятся артиллерийские подразделения ВСУ, обстреливающие город. Кроме того, он позволяет открыть сухопутный коридор в Крым, который закрылся еще в 2014 году. Важность этого населенного пункта сложно переоценить, поэтому бои за него продолжаются.