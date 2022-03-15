Ван И, глава МИД Китая, в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Индонезии, заявил, что КНР выступает за конструктивный диалог в решении украинского кризиса.

Ван И рассказал, что Китай и далее продолжит выполнять только конструктивную роль для того, чтобы уменьшить напряженность в мире. Власти Китая выступают за мирные переговоры для того, чтобы предотвратить кризис на территории Украины.

Глава МИД КНР уточнил, что главной причиной украинского кризиса является обострение противоречий в вопросе безопасности Европы. И это противоречия копились в течение длительного периода.

Теперь же для достижения стабильности важно, что Россия, НАТО и Евросоюз проводили разговор на равных и образовали устойчивую систему безопасности.

При этом Ван И считает, что введение односторонних санкций усложняет ситуацию и ведет к обострению противоречий.