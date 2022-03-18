Представитель китайского посольства в Евросоюзе прокомментировал призыв Йенса Столтенберга, главы НАТО, к властям Китая выступить с осуждением специальной операции на Украине, которую проводит Россия.

В китайском ведомстве напомнили генеральному секретарю НАТО о совершенных преступлениях Североатлантического альянса на территории Югославии.

Если говорить конкретно, то Пекин напомнил, как НАТО бомбило китайское посольство в Белграде в 1999 году. Об этом сообщает РИА Новости. В результате бомбардировки погибло три сотрудника китайского ведомства, а больше 20 человек были ранены.

В представительстве добавили, что никогда не забудут от том, кто разгромил китайское посольство в Югославии. Поэтому Китаю не нужны лекции о справедливости от представителей НАТО, которые являются серьезными нарушителями международного права.

Ранее в Пекине заявили, что готовы оказать поддержку России и Украине в ходе проведения переговоров.