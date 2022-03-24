Куратор недавно созданного народного движения, которое называется «Киберфронт Z», заявил, что Украина усиливает кибервойну против России. Это связано с тем, что ВС РФ ведут специальную операцию на ее территории.

Организация «Киберфронт Z» начала свою работу 24 февраля. Ее задача – борьба с фейковой информацией в сети Интернет, связанной с проведением спецоперации. Кампания организована на общественных началах, а в ее составе – тысячи россиян.

В РИА Новости пишут, что куратор организации рассказал, что сейчас кибервойна усиливается, и дальше агрессия и фейки в сети будут только увеличиваться.

Мужчина заявил, что важная задача сейчас – уничтожить всю эту нечисть, которая заполнила весь интернет.

Власти России заявили о начале специальной операции на территории Украины в конце февраля. Владимир Путин сказал, что цель наших действий – защитить мирное население Донбасса.