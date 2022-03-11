Несмотря на снижение числа заражений коронавирусной инфекцией и уменьшение тяжёлых случаев течения ковида, масочный режим пока действует в общественных местах. Эти ограничения официально Роспотребнадзор не отменял. Тем не менее рано или поздно это произойдёт. В этом уверен депутат Госдумы и врач-иммунолог Сергей Леонов.

В интервью радио Sputnik парламентарий сделал прогноз, как будет проходить отмена масочного режима. По мнению Леонова, на первом этапе снимут ограничения для торговых центров и магазинов, затем для учреждений культуры и кино. И только в последнюю очередь отменят обязательное ношение масок в больницах и медицинских учреждениях. Но всего этого стоит ждать не раньше, чем стабилизируется эпидемиологическая ситуация.

Между тем, депутат отметил, что пока о скорой отмене ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания говорить не приходится – заражение коронавирусом пока имеют массовый характер. В то же время Леонов признал, что многие россияне “расслабились” и уже не соблюдают меры эпидемиологической предосторожности.