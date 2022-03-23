В Телеграм-канале «Бюллетень кинопрокатчика» сообщили, что в графике киноновинок в России больше нет третьей части киносерии «Фантастические твари».

Следующая часть фильма, которая получила название «Тайны Дамблдора», должна была выйти на экраны российских кинотеатров уже в апреле. Однако теперь отмена кинопроката связана с отказом продолжать работу в России кинокомпании Warner Bros.

Раньше эта же студия отказалась показывать в России долгожданную кинокартину про супергероя «Бэтмен», главную роль в котором исполнил американский актер Роберт Паттинсон.

Показ своих фильмов в российских кинотеатрах остановили и другие крупные киностудии Голливуда.

Картина «Тайны Дамблдора» продолжила повествование прошлой части, которая называлась «Преступления Грин-де-Вальда». Но судя по кассовым сборам, киносерия «Фантастические твари» менее привлекательна для зрителей, если сравнивать с фильмами о Гарри Поттере.