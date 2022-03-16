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Американские СМИ заинтересовались странными боеприпасами, которые обнаруживаются на территории Украины после того, как пролетают российские баллистические ракеты «Искандер-М». Как стало известно, ракеты этого типа умеют отбрасывать ложные мишени.

Это удивительные технологии, поскольку такие «приманки» обычно встраивают в стратегические ракетные системы, которые имеют большую дальность. В результате, как уточняет автор американского портала The Drive, российская ракета «Искандер-М» является более приспособленной для того, чтобы поражать более совершенные системы противоракетной обороны.

По мнению американского портала, одна ракета может иметь на борту минимум 6 ложных целей. Ложные мишени необходимы для того, чтобы обманывать ракеты с инфракрасным наведением и радары, а также помогают ракете «Искандер» успешно уходить от систем ПВО.

При этом приманки выпускаются только после обнаружения ракетой опасности.

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