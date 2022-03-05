Интеллектуальные шоу на ТВ: разминка для мозга

Интеллектуальные телевизионные шоу не только познавательные и интересные. Они помогают тренировать мозг, положительно влияют на когнитивные функции телезрителя. При их просмотре человек неосознанно начинает искать правильный ответ вместе с участниками. Российские телевизионные игры отличаются своим форматом и направленностью. Онлайн-кинотеатр ivi предлагает посмотреть лучшие интеллектуальные шоу.

Что? Где? Когда?





Команда экспертов за минуту должна найти правильный ответ на вопрос телезрителей. Каждую игру на столе находится 12 вопросов. На какой будет отвечать команда, выбирает волчок. Если побеждает зритель, никто из шести участников не может ответить на вопрос, денежное вознаграждение уходит к нему. Ежегодно в адрес телекомпании приходят по 150-200 тыс. вопросов. На телепрограмме https://www.ivi.ru/tvshows/chto-gde-kogda присутствуют и защитники интересов знатоков и телезрителей. Есть и Хранитель традиций. Мнение этих участников учитывается при спорных ситуациях.

Слабое звено





Российское шоу, снятое по аналогии с The Weakest Link. Предполагает удаление одного участника по итогам каждого игрового тура. Выбирается он с помощью голосования присутствующих игроков. Состоит из семи этапов. Команде нужно дать определенное количество ответов, чтобы завоевать определенную сумму. Нужно построить цепочку из восьми правильных суждений. При неверном высказывании или при «пасе» цепочка из ответов ломается, ее нужно построить вновь. В финал шоу https://www.ivi.ru/tvshows/slaboe-zveno попадает два участника, победитель – один.

Сто к одному





Командное развлекательное телевизионное шоу. Участники двух команд угадывают распространенные ответы на разные интересные вопросы. Редакторы заранее задали их обычным рандомным людям. Соревнуются две команды, в каждой по пять игроков. На табло зашифрованы самые распространенные ответы. Их и нужно угадать участникам. Сложность состоит в том, что на озвученные вопросы нельзя дать точный и единственно верный ответ. Иногда ответы непредсказуемые и смешные. В «Большой игре», в финальном туре, принимают два игрока выигравшей команды.

Где логика?





В интеллектуальной игре участвуют две звездные пары. В процессе они должны правильно выполнить задание. За каждое начисляются очки. Пара, давшая больше правильных ответов, получает приз. Первой отвечает тот, кто быстрей нажмет кнопку. У участников есть возможность получить подсказку. Среди заданий нужно найти общее между тремя картинками, определить портрет знаменитого человека или правильно закончить известную фразу, цитату.