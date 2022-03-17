читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Власти Китая сейчас держат курс на то, чтобы минимизировать зависимость от внешнего рынка, особенно от американского. При этом серьезного усиления требует сфера производства процессоров для компьютеров, а также транзисторов. Это важно, чтобы конкурировать с зарубежными компаниями.

В соответствии с последним отчетом DigiTimes, китайские компании по производству процессоров, могут начать вытеснять с рынка Intel совсем скоро, уже через 3-5 лет при условии, что развитие будет идти теми же темпами, что и сегодня.

По информации DigiTimes, сейчас из Китая идет больше 25% всего дохода компании Intel. Ожидается появление серьезной конкуренции в последнее время, но компания Intel сделает все возможное для честной конкуренции и сохранения контроля на рынке.

Так же было уверено и отделение IBM в Китае в конце 2000-х годов. В результате через несколько лет бизнес IBM в Китае перешел к компании Inspur, которая заменила все серверы в местных банках на свои.

Вам может понравиться

Sohu отмечает успех Китая в топ-10 ведущих мировых брендов телекоммуникационной сферы

Британское агентство BrandFinance, известное как ведущий независимый оценщик в области бренд-менеджмента, опубликовало свой ежегодный годовой отчет, касающийся 150 ведущих мировых брендов в сфере телекоммуникационного оборудования. Китайский портал Sohu представил топ-10

PopSci: Airbus испытывает свой первый серийный лайнер на водородном топливе

Тестовый проект Airbus помогает экспертам переосмыслить многие аспекты проектирования самолетов для перехода на водородное авиатопливо. Об этом пишет портал Popular Science (PopSci). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru. Компания

США потеряли российскую подлодку в Атлантике и долгое время ее искали

Американские военные Соединенных Штатов не могли обнаружить российскую подводную лодку долгое время и искали ее в течение нескольких недель. Она незаметно прошла мимо военнослужащих США в водах Атлантического океана. Российской
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 марта – ясно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 17 марта – переменная облачность, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 марта – небольшой снег, до -0 °C | Королев: погода, 17 марта – небольшой снег, до -4 °C | Подольск: погода, 17 марта – ясно, до -4 °C | Армавир: погода, 17 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C |