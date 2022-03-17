Власти Китая сейчас держат курс на то, чтобы минимизировать зависимость от внешнего рынка, особенно от американского. При этом серьезного усиления требует сфера производства процессоров для компьютеров, а также транзисторов. Это важно, чтобы конкурировать с зарубежными компаниями.

В соответствии с последним отчетом DigiTimes, китайские компании по производству процессоров, могут начать вытеснять с рынка Intel совсем скоро, уже через 3-5 лет при условии, что развитие будет идти теми же темпами, что и сегодня.

По информации DigiTimes, сейчас из Китая идет больше 25% всего дохода компании Intel. Ожидается появление серьезной конкуренции в последнее время, но компания Intel сделает все возможное для честной конкуренции и сохранения контроля на рынке.

Так же было уверено и отделение IBM в Китае в конце 2000-х годов. В результате через несколько лет бизнес IBM в Китае перешел к компании Inspur, которая заменила все серверы в местных банках на свои.