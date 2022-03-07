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Иностранные боевики планируют отправиться на Украину. Об этом пишет РАПСИ. Ранее информацию подтвердил лично президент Украины Владимир Зеленский. По данным других источников, на территорию бывшей советской республики будут переброшены «добровольцы» из США и некоторых стран Европы. Это является нарушением множества положений международного права и запретов ООН.

Минобороны РФ подтвердило, что в отправку наемников на Украину вовлечены несколько государств Восточной Европы. При этом Польша выступает в качестве основного перевалочного пункта.

Отправку боевиков частных военных компаний подтверждает и другая информация. В вербовке представителей ЧВК участвуют даже СМИ. Британское издание размещает контакты тех, кто может помочь с проникновением на Украину. Немецкая газета Die Zeit сообщает, что спецслужбы Германии озабочены планами неонацистов отправиться на Украину.

На сайте американского СМИ опубликовано интервью с ветераном армии США Мэтью Паркером. Он рассказал, что Зеленский своим призывом к созданию международного легиона запустил процедуру переброски представителей ЧВК из разных стран на территорию Украины. Ожидается, что на украинскую землю только в ближайшее время прибудет около 3000 американских головорезов.

Важно отметить, что подобные действия запрещены международным правом. Вербовку, использование, финансирование и обучение наемных военных запрещает Международная конвенция, принятая ООН 4 декабря 1989 года.

Получается, что Украина, США и европейские соучастники переброски наемников нарушают международные акты. Документ, принятый практически всеми странами мира, запрещает пересекать границу государства, на территории которого ведутся боевые действия, с целью участия в военном конфликте. Наемники в этом случае не защищены международными конвенциями и нормами об обращении с военнопленными.

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