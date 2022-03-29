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Несмотря на спад заражения коронавирусной инфекцией, объявлять о скором окончании пандемии ковида преждевременно. Об это заявил иммунолог Николай Крючков.

В интервью радио Sputnik он рассказал, что по данным о заболеваемости, которые будут получены по итогам весны и лета нельзя будить судить о динамике распространения коронавируса в России. Эти времена года благоприятствуют снижению числа инфицированных, но осенью ситуация может поменяться. Чтобы официально говорить о завершении пандемии, понадобится не менее года наблюдений, уточнил Крючков.

Пандемия коронавируса пришла в Россию в марте 2020 года. В последнее время фиксируется относительно небольшое число заражений в масштабе всей страны: 20-30 тысяч новых случаев сутки. При этом ковид у подавляющего большинства граждан протекает в лёгкой форме. Сейчас в России распространён штамм коронавируса “омикрон”, для него характерна высокая заразность, но тяжёлых последствий от ковида, которые он вызывает, фиксируется меньше.

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