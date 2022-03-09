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Россияне из 50 регионов откликнулись на призыв партии «Единая Россия» и собрали вещи для жителей Донбасса.

В коробках неравнодушные жители России собрали одежду, электронные и бытовые приборы, медикаменты, продукты и подарки.

Гуманитарная помощь от россиян уже прибыла в ДНР

Источник: ЕДИНАЯ РОССИЯ (vk.com)

Секретариат партии заявляет, что у ЕР основное напрвление волонтерской работы – это помощь жителям ДНР. Волонтёры помогать столько, сколько потребуется.

Помимо Донбасса гуманитарная помощь отправится в Донецк и ЛНР, а также для беженцев, размещенных в Ростовской, Тульской и Белгородской областях. Коммунисты открыли пункты сбора вещей в Петербурге, Пензе, Новосибирске.

Новосибирский отдел КПРФ открыл сбор денег. За несколько дней собрали около 40 тысяч, но сборы продолжаются.

Гуманитарная помощь от россиян уже прибыла в ДНР

Источник: Новосибирские коммунисты собирают деньги в.. | КПРФ Новосибирск (vk.com)

По словам члена ЦК партии Юрия Афонина, КПРФ ещё с декабря отправляла гуманитарную помощь в Донбасс. Сейчас партия просит всех неравнодушных россиян поучаствовать. В первую очередь, люди нуждаются в теплых вещах, продуктах питания длительного хранения, предметах гигиены, бытовых приборах – чайниках, микроволновках, кипятильниках, детском питании, подгузниках.

ЛДПР также не остались в стороне. Они отправили 10 тонн необходимых для жизни средств гигиены и продуктов в Ростовскую область, где расположены временные пункты пребывания для беженцев.

Гуманитарная помощь от россиян уже прибыла в ДНР

Источник: ЛДПР Иркутская область (vk.com)

По словам организатора отправки помощи депутата Госдумы Бориса Пайкина, среди беженцев, в основном, дети, женщины и старики, поэтому важно создать для них комфортные условия. Сбор вещей для новой партии продолжается во всех региональных отделениях.

Жители России ещё с 2014 года отзывались на помощь жителям Донбасса. Бизнесмены и политические партии собирали и отвозили помощь в Донецк и Луганск и помогали обустроиться в России тем, кто решил уехать и увезти детей от опасности. Обострение ситуации в Донбассе, признание республик и начало спецоперации на Украине поспособствовали тому, что к этой важной работе присоединилось много новых волонтеров.

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