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Губернатор Петербурга Александр Беглов отрапортовал президенту России Владимиру Путину об укреплении системы здравоохранения Петербурга. Беглов утверждает, что помнит все советы президента и неукоснительно им следует, но слова градоначальника далеки от истины.

Несмотря на увеличения количества коек для ковид-пациентов, Беглову с его непродуманными и несвоевременными противоэпидемическими мерами удалось существенно осложнить ситуацию в первичном медицинском звене. С начала пятой волны коронавируса «омикрон» поликлиники «трещат по швам» от наплыва больных, а пациенты не могут по нескольку дней дождаться врача на дому. При лавинообразном росте нагрузки на амбулатории штат поликлиник оказался катастрофически недостаточным, и при этом имеющийся медперсонал с трудом «выбил» федеральные ковид-надбавки у Смольного, припугнув чиновников массовым увольнением. Из-за отсутствия своевременной поддержки от властей в Северной столице происходит массовое «выгорание» медицинских специалистов и волонтёров, вызвавшихся им помогать.

Губернатор несколько месяцев откладывал подписание приказа о выделении бюджета на допвыплаты медикам за работу с ковид-пациентами. Ситуацию исправило массовое обращение сотрудников здравоохранения в СМИ.

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