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Телевизионный канал Греции Star заявил, что мариупольцы на Украины вынуждены отлавливать мышей, поскольку им больше нечего есть. Однако этот сюжет подвергся критике со стороны других греческих сайтов и социальных сетей.

В сюжете, который вышел в центральном выпуске новостей телеканала Star, показали, как мужчина ловит морскую свинку. Корреспондентка телеканала трагическим голосом рассказывает о картинах на Украине, которые не укладываются в сознании человека. Она повествует, что человек в кадре – это житель разгромленного Мариуполя, он ловит мышь, которая является единственной доступной едой.

Точно такие же кадры показал и телевизионный канал Open. А на сайте eretikos.gr написали, что этот сюжет – не что иное, как фейк. На портале указали, что журналистка сделала странный вывод из того, что животное просто сбежало из своей клетки.

Известно, что греческие средства массовой информации сейчас активно ведут дезинформацию, а на экранах идет постоянная антироссийская пропаганда.

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