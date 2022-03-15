Тайваньская компания Gogoro в партнерстве с ProLogium Technologies добилась крупного прорыва в сфере аккумуляторной технологии, представив работоспособный прототип твердотельной батареи с литий-керамическим модулем для электромобилей. Об этом сообщает портал SlashGear. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Твердотельные батареи ожидаемо рассматриваются как скорое будущее для электромобилей, но некоторой неожиданностью стало то, что именно компанией Gogoro, более известной своими электросамокатами для массового рынка, а не крупным автопроизводителем, представлен первый полнофункциональный прототип.

Gogoro совсем недавно произвела свой миллионный сменный аккумулятор традиционного типа. У компании только на Тайване около 2200 точек GoStation, где заменяются батареи, плюс еще более 2300 по всему миру, и в целом более 450 000 клиентов. Теперь компания готовит новое этапное изменение в аккумуляторной технологии.

Твердотельные батареи с литий-керамическим модулем, разработанные в партнерстве с ProLogium Technologies, обещают быть более стабильными и обладать большей производительностью. Это итог почти года работы, и Гораций Люк, основатель, председатель и главный исполнительный директор Gogoro, заявляет, что это первый в мире работающий прототип твердотельного сменного аккумулятора.

При этом со стороны не сразу видна разница с прежней технологией: Gogoro намеренно придерживается существующего дизайна, и потому твердотельные батареи обратно совместимы с электросамокатами всей линейки производителя, включая самые первые модели.

Большим преимуществом твердотельных аккумуляторов является их удельная мощность. Традиционные литиевые батареи Gogoro выдают примерно по 1,7 кВтч, а с новым решением компания рассчитывает довести этот показатель до 2,5 кВтч.

Это дает Gogoro и ее партнерам по проектированию транспортных средств больше гибкости. Например, при той же заданной производительности можно поместить меньшее число твердотельных элементов и сэкономить на весе, либо оставить массу прежней и получить больший запас хода на одном заряде. Более высокая удельная мощность также может открыть доступ и к более быстрым электротранспортным средствам

По оценкам разработчиков, открывается возможность использовать четыре батареи нового типа, чтобы получить такую же производительность, как шесть старых. Или, в расчете на четырехколесные электрические транспортные средства, – шесть новых аккумуляторов для производительности 8-10 прежних.

Прежде чем это может произойти, конечно, есть некоторые препятствия, которые нужно преодолеть. Наиболее очевидной является зрелость технологии: работающий прототип батареи Gogoro и ProLogium Technologies имеется, но пока что не достиг плановой мощности 2,5 кВтч. Он еще не готов к коммерческому использованию, и Люк считает, что это произойдет не раньше 2025 года.

Тем не менее, Люк уверен в будущем новой технологии. Чтобы проиллюстрировать это, он указывает на компьютерную сферу, где очевидной тенденцией стал переход от жестких дисков с вращающимися пластинами к твердотельным накопителям. Жесткие диски всегда были дешевле и более емкими, но лишь вплоть до того момента, когда «стоимость массового производства наверстывала упущенное», указывает Люк. По его словам, «то же самое произойдет с батареями, но с учетом фактора аккумулируемой мощности».

Этой тенденции помогают стремительно растущие в настоящее время цены на бензин, а также повышенное внимание к использованию ископаемого топлива. Gogoro уже выиграла от усилий на некоторых рынках по вытеснению двухколесных транспортных средств с традиционным двигателем внутреннего сгорания из городской среды.

Например, в Китае, где местные партнеры Gogoro по производству электромобилей уже этой весной начнут выпуск своих первых скутеров, ожидается, что новые правила затронут около 270 миллионов единиц авто- и мототехники, которые к 2025 году подлежат выведению из эксплуатации, поскольку не смогут соответствовать повышенным стандартам безопасности и выбросов.