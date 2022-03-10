читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сергей Лавров, глава МИД России, побывал на встрече с Мевлютом Чавушоглу, главой турецкого министерства иностранных дел. Встреча проходила в рамках дипломатического форума. В процессе разговора Лавров сказал турецкому министру, что холодный мир лучше, чем холодная война. Видеозапись со встречи показали на российском телеканале Россия-1.

В самом начале переговоров с турецким политиком Лавров сказал, что в Турции холодно. На что Чавушоглу ответил, что сейчас погода действительно прохладная, а неделю назад в Анталье было 19 градусов тепла.

Лавров улыбнулся и в ответ на это сказал, что холодный мир лучше, чем холодная война.

Главы МИД двух стран провели встречу в формате «без галстуков».

После встречи с турецким политиком Лавров отправился на встречу с министром иностранных дел Украины, Дмитрием Кулебой. Эти переговоры прошли также при присутствии Мевлюта Чавушоглу. На встречу с иностранным коллегой ушло больше часа времени. Далее Лавров проведет пресс-конференцию по итогам переговоров.

Вам может понравиться

Caterpillar приостанавливает работу в России

Американская компания Caterpillar, которая специализируется на создании строительной техники, заявила об уходе из России. Производитель сообщил об этом на собственном сайте. В качестве причин называются нестабильная геополитическая ситуация, военная спецоперация

В США выясняют, кто виноват в украинском конфликте и что делать

Дэвид Хендриксон, американский политолог и писатель, спрашивает, какого развития событий на Украине ожидало правительство США. О его попытках разобраться в сложившейся ситуации пишет РИА Новости. Хендриксон постепенно объясняет, что Америка

Цены на нефть в Японии достигли максимума

Стоимость нефти в Японии 9 марта в среду увеличилась до своего максимального значения, начиная с августа 2008 года. Причиной этому стало проведение Россией специальной операции на территории Украины, а также
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 марта – ясно, до -5 °C | город Мытищи: погода, 10 марта – ясно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Королев: погода, 10 марта – переменная облачность, до -0 °C | Подольск: погода, 10 марта – небольшая облачность, до -9 °C | Армавир: погода, 10 марта – пасмурно, до 2 °C |