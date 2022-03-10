Сергей Лавров, глава МИД России, побывал на встрече с Мевлютом Чавушоглу, главой турецкого министерства иностранных дел. Встреча проходила в рамках дипломатического форума. В процессе разговора Лавров сказал турецкому министру, что холодный мир лучше, чем холодная война. Видеозапись со встречи показали на российском телеканале Россия-1.

В самом начале переговоров с турецким политиком Лавров сказал, что в Турции холодно. На что Чавушоглу ответил, что сейчас погода действительно прохладная, а неделю назад в Анталье было 19 градусов тепла.

Лавров улыбнулся и в ответ на это сказал, что холодный мир лучше, чем холодная война.

Главы МИД двух стран провели встречу в формате «без галстуков».

После встречи с турецким политиком Лавров отправился на встречу с министром иностранных дел Украины, Дмитрием Кулебой. Эти переговоры прошли также при присутствии Мевлюта Чавушоглу. На встречу с иностранным коллегой ушло больше часа времени. Далее Лавров проведет пресс-конференцию по итогам переговоров.