читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Германское издание под названием Süddeutsche Zeitung опубликовало материал, где рассказывается о политике городских мэров ФРГ относительно проблемы беженцев, едущих в страну из Украины. В материале говорится, что власти страны не знают, что делать с потоком украинских граждан.

Каждый день на территорию Германии прибывает около 15 тысяч беженцев из Украины. Автор материала отмечает, что такой большой поток приезжающих людей обнажил острые внутренние проблемы Германии.

Мэры небольших немецких городков оказались покинутыми федеральными властями. Они оказались один на один с проблемой и вынуждены самостоятельно находить решения при расселении беженцев и оказании им гуманитарной и медицинской помощи. В этой ситуации столичное правительства отказывается в предоставлении какой-либо помощи регионам в решении проблемы с украинцами.

Вам может понравиться

Ударные «Аллигаторы» Ка-52 российских ВС уничтожают военную технику Украины

Минобороны России выложило во всеобщий доступ видео, на котором показывается, как ведут работу экипажи вертолетов Ка-52 и уничтожают наземные цели на Украине при помощи управляемых ракет «Атака». На видео российские

Опубликованы кадры с брошенной украинской техникой в Херсонской области

Министерство обороны России выложило видеокадры, на которых показана брошенная и уничтоженная военная техника ВСУ, которая осталась на территории Херсонской области. Днем ранее, Игорь Конашенков, официальный представитель российского Министерства обороны, рассказал,

В Японии заявили, что выход из сотрудничества с РФ по атому будет неверным шагом

Фумио Кисида, японский премьер-министр, рассказал, что если страна откажется от выполнения двусторонних договоренностей с Россией по применению в мирной ситуации атомной энергии даст ошибочный сигнал всему миру. Информацию сообщает РИА
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 марта – ясно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 18 марта – небольшая облачность, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 марта – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 марта – небольшой снег, до -3 °C | Королев: погода, 18 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Подольск: погода, 18 марта – ясно, до -1 °C | Армавир: погода, 18 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C |