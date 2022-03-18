Германское издание под названием Süddeutsche Zeitung опубликовало материал, где рассказывается о политике городских мэров ФРГ относительно проблемы беженцев, едущих в страну из Украины. В материале говорится, что власти страны не знают, что делать с потоком украинских граждан.

Каждый день на территорию Германии прибывает около 15 тысяч беженцев из Украины. Автор материала отмечает, что такой большой поток приезжающих людей обнажил острые внутренние проблемы Германии.

Мэры небольших немецких городков оказались покинутыми федеральными властями. Они оказались один на один с проблемой и вынуждены самостоятельно находить решения при расселении беженцев и оказании им гуманитарной и медицинской помощи. В этой ситуации столичное правительства отказывается в предоставлении какой-либо помощи регионам в решении проблемы с украинцами.