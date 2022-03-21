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Олег Газманов, российский певец, выступил 18 марта на концерте, посвященному присоединению Крыма к России. Он спел песню «Сделан в СССР», которой очень испугал американских журналистов телеканала Fox News.

В композиции Газманова есть такие слова, как «Украина и Крым, Беларусь и Молдова — это моя страна». Вероятно, что американские СМИ увидели скрытый подтекст в песне о том, что Россия хочет снова объединить Советский Союз. Об этом рассказали в эфире телевизионной программы «60 минут».

Ольга Скабеева, телеведущая, в своем канале Телеграм написала, что американские журналисты неправильно интерпретировали текст песни и исказили его смысл. На самом деле власти России не планируют при помощи музыки присоединять себе чужие территории.

Также американских журналистов поразило, как много россиян пришло на концерт, которых проходил в «Лужниках».

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