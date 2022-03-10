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Французское правительство ведет работу по подготовке к функционированию страны при полном прекращении поступления российского газа. Об этом сообщает Прайм.

Согласно информации, специалисты энергетической отрасли во Франции продумывают сценарии последующей работы, если в стране прекратится импорт газа из России. По версии одного из источников, правительство страны просит предпринимателей осуществить как можно больше поставок газа.

Власти заявляют, что риск того, что российский Газпром прекратит поставлять газ, не очень большой, но он все же присутствует. Поэтому страна готовится к худшему сценарию.

В правительстве заявляют, что в планах максимальное пополнение запасов газа в преддверии следующей зимы. Основной объем ожидается от поставок из таких стран, как США, Австралия, Катар, Египет. В Париже рассчитывают, что поставщики этих стран смогут заместить половину импорта из России.

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