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Специалисты из Университета традиционной китайской медицины города Гуанчжоу рассказали о признаках, проявляющихся на ногах, которые могут указать на развитие рака. Статья об этих симптомах была опубликована WeChat.

Как отмечается в публикации, ноги играют весьма важную роль в кровообращении, так как там находится около половины всех нервов, крови и кровеносных сосудов. На развивающийся рак могут указать несколько признаков. Первый из них – опухолевые образования. Так, это могут быть твёрдые опухоли, при нажатии на которые проявляется боль.

Другим признаком являются боли в ногах, которые не получается уменьшить. Проявляться боли могут в таких местах, как поясница и ноги, а также в шее и плечах. В ночное время эти боли только усиливаются.

Третьим признаком является появление отёков, которые нельзя объяснить. Причиной возникновения отёков является поражение кровеносных сосудов и нервов на ногах. Также на рак может указать и изменение цвета кожи ног.

Ранее онколог Росс Перри из Великобритании рассказал о неочевидных признаках рака. В частности, он отметил необъяснимые шрамы и зуд на коже головы.

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