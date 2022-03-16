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Алексей Леонков, военный эксперт, рассказал, что если на территории Украины останутся или приедут новые западные наемники, то шансы на то, что их отправят на в восточном направлении, ничтожно малы.

В ходе разговора с журналистом портала «Украина.ру» Леонков пояснил, что скорее всего наемные боевики с Запада будут сосредоточены где-то в области Ивано-Франковска.

По мнению военного эксперта, что касается бойцов с Запада, которые уже погибли, им нужно было заранее думать, куда они едут, так же, как и натовским инструкторам.

Эксперт обозначил, что сейчас на Украине идет боевая операция. И Россия четко заявила, что в отношении западных наемников и их инструкторов действует все то, что обычно происходит в условиях военных действий. Власти России не считают, что на наемных военных должны распространяться принципы Женевской конвенции.

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