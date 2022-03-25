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Установка VPN может принести больше вреда, чем пользы. При установки приложений, обеспечивающих обход заблокированных в России ресурсов на свой смартфон, можно установить и вредоносные программы и вирусы. Об этом заявила директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская газете “Известия”.

По её словам почти в пятой части популярных VPN-сервисов при сканировании были обнаружены вирусные программы. Отследить их на телефоне рядовому пользователю практически невозможно, заявила специалист. При этом вредоносные программы могут получить доступ к персональным данным владельца смартфона.

Чтобы определить, есть ли на телефоне вредоносные программы и удалить следы их присутствия, Куровская порекомендовала обращаться в сервисные центры к специалистам.

Между тем по словам Куровской случаев, чтобы россияне жаловались на утечку персональных данных из-за использования VPN-сервисов пока зафиксировано не было. Что впрочем не исключает, что таких случаев не было совсем – отследить связь между вирусами и VPN довольно сложно, отметила эксперт.

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