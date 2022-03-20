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Канадские учёные продемонстрировали, как дым от лесных пожаров приводит к разрушению озонового слоя. Статья с результатами их исследования была опубликована изданием Science.

Как заявляют учёные, если глобальное потепление спровоцирует частое возникновение лесных пожаров, то это приведёт к более быстрому разрушению озонового слоя. Причём, по заявлению климатологов, именно такое развитие событий ожидается в будущем. В свою очередь, это приведёт к тому, что ультрафиолет будет ещё сильнее воздействовать на Землю.

Согласно заявлению экспертов, лесные пожары в 2019 и 2020 годах, произошедшие в Австралии, довольно заметно истончили озоновый слой во всём полушарии. Это было выяснено благодаря информации со спутника. Впрочем, уточняется, что это временное явление, и после прекращения пожаров уровень озона стабилизируется. Но чем больше будет пожаров, тем сильнее будет происходить процесс разрушения озона

Ранее учёные сообщили, что бактерии могут перерабатывать метан в топливо. Однако учёные ещё мало знают об этом процессе, что не позволяет начать использование этих бактерий.

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