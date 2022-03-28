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WhatsApp готовит обновление, которое облегчит использование мессенджера на домашних компьютерах и ноутбуках. Разработчики уберут привязку к смартфону для запуска приложения на указанных устройствах. Ожидается, что обновление выйдет уже в ближайшее время.

Сейчас для того, чтобы запустить WhatsApp на компьютере, программа потребует через QR-код привязать его к смартфону. В случае, если смартфон потерял связь, приложение на компьютере перестаёт работать. Теперь же оно станет автономным. Кроме этого, запускать WhatsApp можно будет одновременно сразу на четырёх устройствах.

Вместе с тем десткоп-версия будет лишена функций по удалению сообщений, очистки чатов, а также отправки ссылок с предпросмотром. По словам разработчиков, это делается для большей безопасности данных пользователей.

Часть владельцев смартфонов от компании Apple уже получили обновление. Для всех владельцев iPhone оно будет доступно до конца марта. Для остальных пользователей обновление выйдет в апреле.

 

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