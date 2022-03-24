Петербург рискует лишиться одного из своих главных символов – корюшки. 23 марта на поверхности городских рек и каналов заметили плавающую кверху брюхом рыбу.

Об этом сообщил Telegram-канал «Площадь Восстания», добавив, что всему виной могут быть реагенты и химикаты. В этом предположении есть рациональное зерно: всю зиму дворники сбрасывали грязный снег с тротуаров в водоёмы, что могло спровоцировать массовое отравление корюшки.

Экологи неоднократно предупреждали губернатора Александра Беглова и его команду об опасности, но чиновники их слова проигнорировали. Спустя месяцы это дало свои «плоды». Мертвую рыбу заметили около Свердловской набережной на реке Охты, там, где она впадает в Неву.

Примечательно, что 22 марта отмечался Всемирный день водных ресурсов. Смольный поздравил жителей с праздником, напомнив, что Петербург также называют Северной Венецией. С каждым годом у города появляется всё больше общего с итальянским городом, правда, только в плане загрязнения водоёмов.