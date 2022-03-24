Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Петербург рискует лишиться одного из своих главных символов – корюшки. 23 марта на поверхности городских рек и каналов заметили плавающую кверху брюхом рыбу.

Об этом сообщил Telegram-канал «Площадь Восстания», добавив, что всему виной могут быть реагенты и химикаты. В этом предположении есть рациональное зерно: всю зиму дворники сбрасывали грязный снег с тротуаров в водоёмы, что могло спровоцировать массовое отравление корюшки.

Деятельность коммунальщиков Смольного угрожает петербургской корюшке Деятельность коммунальщиков Смольного угрожает петербургской корюшке

Экологи неоднократно предупреждали губернатора Александра Беглова и его команду об опасности, но чиновники их слова проигнорировали. Спустя месяцы это дало свои «плоды». Мертвую рыбу заметили около Свердловской набережной на реке Охты, там, где она впадает в Неву.

Примечательно, что 22 марта отмечался Всемирный день водных ресурсов. Смольный поздравил жителей с праздником, напомнив, что Петербург также называют Северной Венецией. С каждым годом у города появляется всё больше общего с итальянским городом, правда, только в плане загрязнения водоёмов.

Вам может понравиться

Defense News: Санкции против России создали проблемы западным производителям вооружений

Военно-промышленные компании США, Европы и других стран Запада в основном мало зависят от использования российского сырья или комплектующих. Тем не менее, есть крайне значимая сфера, в которой этот сектор особо

Пленная военнослужащая ВСУ рассказала про обман украинского правительства

Военнослужащая украинской армии сдалась в плен и рассказала о действительной ситуации в стране. Женщина заявила, что киевское правительство обманывает людей и специально занижает цифры военных потерь. Об этом она рассказала

“Известия”: России вырос спрос на камеры видеонаблюдения

Сложная и нестабильная экономическая ситуация в стране повлияла на потребительские предпочтения россиян. Эксперты зафиксировали возросший рост спроса на камеры видеонаблюдения. Об этом пишет газета “Известия”. По некоторым данным, рост продаж
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 марта – ясно, до 5 °C | город Мытищи: погода, 24 марта – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 марта – небольшой снег, до 2 °C | Королев: погода, 24 марта – ясно, до 7 °C | Подольск: погода, 24 марта – переменная облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 24 марта – пасмурно, до 5 °C |