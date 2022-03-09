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Дмитрий Рогозин, который занимает должность генерального директора Роскосмоса, назвал главные плюсы демилитаризации Украины. Она скажется положительно на развитии ракетно-космической отрасли как самой Украины, так и России. Об этом специалист написал на своем канале Телеграм.

Генеральный директор Роскосмоса рассказал, что в качестве наследия СССР сегодняшняя Украина получила несколько компаний, которые работают именно в ракетно-космической сфере. Рогозин считает, что с этими предприятиями могла бы вести тесную совместную работу и современная Россия.

Рогозин отметил, что денацификация и демилитаризация Украины, а также устранение всех последствий 2014 года в Киеве приведут к созданию уникальных возможностей, которые позволят восстановить исторически сложившееся сотрудничество Роскосмоса с существующим на территории Украины организациями, которые ранее принадлежали советской ракетно-космической сфере.

С его слов, после событий 2014 года сотрудничество между двумя странами в этой сфере было полностью остановлено.

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