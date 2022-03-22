Военно-промышленные компании США, Европы и других стран Запада в основном мало зависят от использования российского сырья или комплектующих. Тем не менее, есть крайне значимая сфера, в которой этот сектор особо уязвим: это титан и детали на его основе. Об этом сообщает Defense News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

С экономической точки зрения жесткие международные санкции, введенные Западом, как и вытеснение России из глобальных финансовых и торговых сетей ставили целью «оказать разрушительное воздействие на российскую экономику», но в отдельных аспектах, как вынужденно признает Defense News, чувствительно ударяют и по западным компаниям, в том числе по производителям вооружений.

По оценке ведущего американского военного портала, оборонный сектор США (как и фирмы, работающие в странах НАТО) в целом мало затронут «санкционными издержками». Издание подчеркивает, что «Пентагон давно отговаривал оборонных подрядчиков от использования российского сырья или комплектующих». Тем не менее, есть две области, в которых этот сектор особо уязвим: титан и цепочка поставок титановых деталей.

Титан и детали на его основе играют важную роль в авиационных конструкциях и двигателях, так как они устойчивы к гальванической коррозии. В 2019 году США импортировали 95% потребляемого ими титана. Шахты в самих США были закрыты в период с 2016 по 2020 год, потому что компаниям было легче покупать импортные материалы по цене ниже себестоимости их производства в США.

В мире существует четыре основных поставщика конструкционного титана: это корпорация ВСМПО-АВИСМА (Россия), а также TIMET, ATI и Howmet Aerospace (все три базируют свои штаб-квартиры в США). ВСМПО осуществляет примерно половину мировых поставок для аэрокосмической отрасли. Аэрокосмические компании мира уже давно закупают все без исключения поступающие на рынок запасы титана, чтобы противостоять любой будущей нехватке.

Генеральный директор Boeing Дэвид Кэлхун заявил, что его компания, которая получает 35-40% титана от ВСМПО, «защищена довольно надолго, но не навсегда». Spirit AeroSystems и Pratt & Whitney также упомянули, что у них есть запасы на случай непредвиденных обстоятельств, но не особо раскрывали подробности.

Тем не менее, «военная авиация не застрахована от проблем», указывает Defense News. На краткосрочный период воздействие антироссийских санкций ожидается мало ощутимым, но в дальнейшем производство истребителей F-35 заметно осложнится из-за нехватки титана.

В 2015 году Alcoa выиграла девятилетний контракт с оценочной стоимостью 1,1 миллиарда долларов на поставку титана для Lockheed Martin. Этот контракт сейчас приближается к процедуре продления, и «не будет сюрпризом», если Пентагон примет меры в рамках Закона об оборонном производстве или введет соответственное повышение цены на закупку F-35.

Это также скажется на военных заказах и будущих бюджетах в США и Европе, и без того демонстрирующих значительный рост. Так, бюджет, предложенный кабинетом министров Германии, включил специальные расходы в размере 100 миллиардов евро для закупки в США 35 истребителей F-35A. Польша, также закупающая F-35, увеличила расходы на оборону с 2% до 3% от валового внутреннего продукта.

При оценке отдельных компаний-производителей систем военного назначения с крупными производственно-закупочными операциями по использованию титана (например, Boeing, Raytheon и Honeywell), они более всего подвержены удару от санкций против России. В то же время те производители, которые сосредоточены на конечном выпуске боевых платформ (такие как Lockheed Martin, Huntington Ingalls и Northrop Grumman) или военной электроники, сенсоров и продуктов сферы информационных технологий (такие как CACI, ManTech, SAIC и Maxar Technologies), вероятно, пострадают меньше, но и их бизнеса неизбежно коснутся негативные последствия от антироссийских санкций.