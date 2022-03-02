Международная группа исследователей под эгидой Высшей школы химической технологии Праги (Чехия) разработали долговечных нанороботов, способных удалять ионы тяжелых металлов и пестициды из континентальных водоемов. Ученые отмечают, что ботов можно затем извлечь из воды с помощью магнитов, легко избавить от уловленных загрязняющих веществ и затем использовать повторно.

Об этом сообщает портал CNET со ссылкой на публикацию отчета об исследовании в журнале Nature Communications. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Многочисленные естественные водоемы по всему миру загрязнены пестицидами и вредоносными соединениями тяжелых металлов из-за промышленной деятельности, такой как добыча полезных ископаемых. Загрязняющие вещества в воде могут быть вредными как для человека, так и для окружающей среды.

Согласно заявлению международной команды ученых по итогам исследований, организованных Высшей школы химической технологии Праги (Чехия), крошечные роботы, или нанороботы, имеющие ширину около 200 нанометров, могут «стать основой разработки устойчивых технологий для удаления химических загрязнителей из воды».

Стоит подчеркнуть аспект устойчивости разработанных в Чехии наноботов и то, что эти крошечные роботы, сделанные из чувствительного к температуре пластика, рассчитаны на повторное использование. Вот как они работают.

В естественной пресной воде крошечные термочувствительный пластик нанороботов действует как «руки», с помощью которых роботы прикрепляются к микроскопическим загрязняющим веществам, таким как мышьяк. В дальнейшем роботы собираются вместе с уловленными ими загрязняющими веществами – они легко извлекаются из воды с помощью магнитов. Затем нанороботы подвергаются охлаждению и в этом состоянии отделяются от веществ-загрязнителей, которые можно будет безопасно выгрузить, а самих нанороботов – использовать повторно.

Для тестирования нанороботов исследователи использовали воду с низкой концентрацией мышьяка – химического вещества, которое может быть токсичным для человека. Через 100 минут маленькие машины смогли уловить более 65% мышьяка из воды.

Чешские нанороботы все еще находятся на стадии исследований, но если их можно будет широко и эффективно использовать, они могут стать важным (причем многоразовым) инструментом для очистки загрязненных водоемов и грунтовых вод.