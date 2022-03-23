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Ученые наконец смогли определить биологический возраст мумифицированных останков девочки, которые были найдены в 1988 году. Данные получили с помощью рентгенографического исследования. Проводили его научные сотрудники электротехнического университета в Санкт-Петербурге.

Мумифицированные останки девочки нашли в Туве, на берегу реки Енисей. Ученые заинтересовались находкой из-за того, что на мумии была надета богатая экипировка, которая больше характерна для мужчин-воинов.

Теперь же загадку раскрыли. Найденные останки принадлежат девочке, которая жила в раннескифские времена, а это примерно 8-6 века до нашей эры. В результате исследования ученые смогли понять культуру того времени, а также особенности жизни детей.

Возраст мумии не могли долгое время выявить по той причине, что не было возможности ее вывезти из музея. Сейчас же нашли другое решение, оборудование для исследования привезли в музей. Это стало возможным, благодаря небольшим размерам микрофокусной цифровой рентгенографии.

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