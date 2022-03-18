Джо Кент, который ранее служил в спецназе США, а теперь является кандидатом в конгресс в штате Вашингтон, рассказал об американских политиках, которые оказывают воздействие на Украину, при этом наносят ущерб интересам своей страны. Об этом информирует РИА Новости.

Кент отметил, что политики участвуют в больших пресс-конференциях, выступают на фоне флагов Украины и рассказывают о своей поддержке украинских граждан. Но это совсем не то, что они должны делать.

Кандидат в конгресс США считает, что толкая Зеленского на войну и оказывая всяческое содействие Украине, американские политики вредят своим же гражданам. Бывший спецназовец считает, что нельзя совершать какие-либо действия, которые потенциально могут вызвать открытый конфликт между США и Россией. Кент заявил, что это Америка толкает Зеленского на бойню вместо того, чтобы предлагать решение проблемы дипломатическим способом.