Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Кирил Петков, занимающий пост премьер-министра Болгарии, рассказал, что его страна не сможет выжить без импортируемых из России газа и нефти. Поэтому Болгария будет делать запрос на исключение по антироссийским санкциям, если Евросоюз решит запретить закупку российских газа и нефти. Причина в том, что Болгария серьезно зависит от этих поставок.

Об этом болгарский политик рассказал журналистам в ходе интервью. Он пояснил, что Болгария готова поддержать все виды принятых санкций, кроме отказа от газа и российской нефти. В стране нет никаких других вариантов поставок на сегодняшний день, уточнил болгарский премьер-министр.

Он считает, что антироссийские санкции, которые вводит Евросоюз, негативно повлияют на страну и полностью разрушат ее экономику.

Ранее министр финансов Германии также высказал свою позицию относительно отказа от импорта газа, угля и нефти из России. Он считает, что отказ от закупок важного сырья вызовет стремительное увеличение стоимости энергетических ресурсов во всем мире.

Вам может понравиться

Военные ЛНР захватывают западное оружие и технику в Донбассе

Украинская армия в результате натиска войск России отступает и вынуждена бросать свое оборудование и военную технику, которые являются довольно дорогостоящими. Портал «Русская весна» сообщает, что все то, что брошено, попадает

Власти Италии разместят украинских беженцев в изъятых у мафии домах

Правительство Италии рассказало о своих планах по размещению беженцев из Украины. Им предоставят дома, которые ранее власти изъяли у итальянской мафии. Информацию сообщает издание Le Figaro. Лучана Ламорджезе, занимающая пост

Найдено документальное подтверждение сотрудничества Нацгвардии Украины с НАТО

Сотрудники российского Министерства обороны обнародовали документы одной из бригад Национальной гвардии Украины. Она находится в Гостомеле Киевской области. Найденные бумаги попали в руки российских военных. По информации ведомства, в документах
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 марта – переменная облачность, до -9 °C | город Мытищи: погода, 8 марта – пасмурно, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 марта – переменная облачность, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 марта – переменная облачность, до -4 °C | Королев: погода, 8 марта – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 8 марта – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 8 марта – пасмурно, до 4 °C |