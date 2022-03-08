Кирил Петков, занимающий пост премьер-министра Болгарии, рассказал, что его страна не сможет выжить без импортируемых из России газа и нефти. Поэтому Болгария будет делать запрос на исключение по антироссийским санкциям, если Евросоюз решит запретить закупку российских газа и нефти. Причина в том, что Болгария серьезно зависит от этих поставок.

Об этом болгарский политик рассказал журналистам в ходе интервью. Он пояснил, что Болгария готова поддержать все виды принятых санкций, кроме отказа от газа и российской нефти. В стране нет никаких других вариантов поставок на сегодняшний день, уточнил болгарский премьер-министр.

Он считает, что антироссийские санкции, которые вводит Евросоюз, негативно повлияют на страну и полностью разрушат ее экономику.

Ранее министр финансов Германии также высказал свою позицию относительно отказа от импорта газа, угля и нефти из России. Он считает, что отказ от закупок важного сырья вызовет стремительное увеличение стоимости энергетических ресурсов во всем мире.