Андрей Хомик, украинский военнослужащий, сдался в плен российской армии. Он рассказал о добром отношении российских военнослужащих к пленным ВСУ, никаких издевательств не происходит.

Мужчину призвали в армию Украины. Практически сразу же его ранили и он сдался в плен российским военным. У украинского бойца было ранение в плечо, на российской стороне ему оказали медицинскую помощь, лечили хирурги.

Андрей Хомик оказался шокирован. Но не от боли в результате ранения, а от доброты военнослужащих России. Он ожидал гораздо худшего отношения к себе.

Украинский солдат призывает своих сотоварищей не издеваться над русскими пленными, так как на российской стороне украинцев кормят, дают курить, оказывают медицинскую помощь. Он сообщил, что он в плену, но к нему хорошее отношение, в отличие от ситуации, когда российские военнослужащие попадают в плен к украинским бойцам.