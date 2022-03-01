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Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Градоначальник Северной столицы не смог полностью отчитаться о решении проблемы аварийного жилья.

Беглов сообщил Путину о выполненных задачах. При этом он не смог дать однозначный ответ на все вопросы главы государства. Один из них касался проблемы аварийного жилья.

«Аварийное жилье в таком состоянии, что [этот вопрос] можно решить окончательно и прийти к хорошим, позитивным результатам», — заметил президент.

При этом Беглов предпочел сменить тему. Градоначальник Северной столицы решил ответить Путину общими фразами.

«То, что касается строительства. Я с Вами абсолютно согласен, Вы правильно говорите: идет снижение», — высказался губернатор.

Проблема аварийного жилья является одной из наиболее острых в Петербурге. Бывший прокурор Сергей Литвиненко также обратил внимание, что Смольный предоставляет устаревшие сведения.

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