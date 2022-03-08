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Команда губернатора Петербурга Александра Беглова следует тренду, заданному начальником. Городские чиновники стараются не замечать происходящей на Украине спецоперации РФ. Ситуацией возмутился глава муниципального образования «Екатерингофский» Олег Смакотин.

Представитель муниципалитета выступил в эфире Медиагруппы «Патриот» и упрекнул власти в полном отсутствии поддержки спецоперации. На это обратили внимание жители города и крайне возмутились таким поведением чиновников.

Олег Смакотин констатировал, что при попустительстве Смольного образовался информационный вакуум касательно спецоперации. Между тем данный вопрос стал одним из самых актуальных для петербуржцев.

Муниципальный чиновник посетовал и на инертность местного депутата. Тот «гордо» хранит молчание о спецоперации.

Напомним, что горожане не поняли своего губернатора, который только 28 февраля высказался про проводимую военную спецоперацию. Вот теперь такому дурному примеру следуют его подчиненные.

Россия вынужденно начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ключевыми целями является защита ДНР и ЛНР, а также демилитаризация Украины и освобождение ее от националистов.

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