Концерн “АвтоВАЗ” нашел новых поставщиков электронных компонентов из стран Азии. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Подробности передает ТАСС.

Азаров отметил, что поставщики найдены, но названия компаний пока разглашаться не будут. Сейчас сотрудники “АвтоВАЗа” находятся в отпуске. За этот период компании необходимо найти возможности пополнить запасы комплектующих и материалов. Как только новые договоренности будут достигнуты, концерн сможет в дальнейшем продолжить свою работу.

Дмитрий Азаров отметил, что перед руководством компании сейчас также стоит вопрос проработки логистики и импортозамещения. Конструкторы концерна уже активно работают над этим.

Ранее руководство концерна сообщило о переносе корпоративного отпуска в связи с недопоставками электронных компонентов. С 6 июня компания переходит на четырехдневную рабочую неделю.