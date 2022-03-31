Американская компания Apple сделала очередной шаг для того, чтобы ограничить приобретение бывших в употреблении телефонов. Корпорация запретила своим магазинам принимать, а авторизированным мастерским ремонтировать “айфоны”, которые были или украдены или потеряны. Часть из таких телефонов как раз и могут продаваться с рук под видом бывших в употреблении.

Соответствующие уведомления компания уже разослала в свои фирменные торговые точки и мастерские, уверяет издание MacRumors.

Эксперты предполагают, что в Apple будут проверять телефоны по специальной глобальной базе данных, где любой человек может заявить о краже или утере гаджета (GSMA Device Registry). Для этого будет использоваться IMEI смартфонов (уникальный идентификационный номер). Таким образом, технически у американской компании есть все возможности, чтобы оставить без обслуживания краденные телефоны, говорят специалисты.

Так или иначе, но очевидно, что запрет не будет распространятся на неавторизированные мастерские. Там, как правило, чинят смартфоны без оглядки на то, как он появился у клиента.