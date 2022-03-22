Ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в учебных заведениях, могут быть частично отменены. С соответствующим предложением выступил Роспотребнадзор и уже подготовил необходимые изменения в нормативно-правовые акты.

В частности, новые правила, которые предлагает ввести ведомство, отменяет требование к отдельному кабинету для каждого класса в школе. По нему дети должны были обучаться в одном месте по всем предметам. За исключением тех, где требуется какое-либо специальное оборудование (физкультура, технология). Также планируется отменить зигзагообразную рассадку во время госэкзаменов, которая обеспечивала социальную дистанцию в 1,5 метра.

Кроме этого, Роспотребнадзор предложил отменить требование для детских лагерей, которое гласит, что отряды должны заполняться только на 75%, а также уточняет, что массовые мероприятия среди детей из разных классов запрещено проводить в закрытых помещениях. Для открытых пространств такую норму предлагается исключить.

Точные сроки смягчения ограничений пока неизвестны.