Американский наемник, который приехал домой в Соединенные Штаты после участия в боевых действиях на Украине, рассказал об угрозах со стороны националистов. С его слов, украинские националисты угрожали западным наемным военнослужащим, когда услышали об отказе наступать на Киев без необходимого количества боеприпасов и оружия.

Американец выложил видео в Ютуб, где рассказал, что находился в составе группы наемных бойцов. В ней были не только американцы, но и наемники с Канады, Великобритании. При отказе участвовать в наступлении на Киев, националисты сказали, что наемники либо едут, либо их расстреляют в спину.

Со слов американского военнослужащего, сбежать с Украины на границу получилось только на машине скорой помощи. Но даже на границе уехать было очень сложно, поскольку всех мужчина разворачивали и заставляли вступать в ВС Украины.