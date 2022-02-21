Администрация Северной столицы не проводит никакой комплексной работы, направленной на возведение новых общественных пространств. В настоящее время горожанам не хватает примерно 100 таких объектов.

При этом губернатор Александр Белов радуется, что в 2022 году на набережной реки Карповка должен появиться новый пеший маршрут.

Сейчас в Петербурге есть успешные коммерческие проекты общественных пространств. Например, «Севкабель», «Этажи» и «Новая Голландия», но их недостаточно. Этот опыт вполне можно было распространить и на другие локации, представляющие как общественный интерес, так и историческую ценность. Это и «Апраксин двор», и Конюшенное ведомство, и оранжереи Таврического сада. И, безусловно, «Красный треугольник», которые не успели передать инвестору до обрушения здания. Однако вся процедура шла не один год.