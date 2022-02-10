Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о двух сенсациях, которые принесла пресс-конференция по итогам встречи глав МИД Великобритании и России Лиз Трасс и Сергея Лаврова.

Она пояснила, что вопреки ожиданиям Запада не Трасс использовала слова «Навальный» (внесен в реестр Министерства юстиции как экстремист), «Скрипали» или «новичок» для обвинений в адрес России, а Сергей Лавров. При этом британская глава МИД делала вид, что не может вспомнить, о чем идет речь вообще.

Вторая сенсация – это фактически признание Трасс в том, что расследование «Анонимнус» о финансировании российских СМИ из Великобритании через «Томсон Рейтер» и «Би-Би-Си» содержит достоверную информацию.

Напомним, что Трасс на пресс-конференции также заявила, что британские корабли в Черном море – это «ответ на агрессию России», а не вторжение в территориальные воды РФ.