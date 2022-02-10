Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что появление британских кораблей в Черном море входит в интересы Соединенного Королевства и является «ответным ходом» на «агрессию России» в отношении Украины. Так она ответила на вопрос, можно ли считать присутствие кораблей вторжением в территориальные воды РФ, передает РИА Новости.

Кроме того, Трасс в очередной раз повторила мантру об «оборонительном блоке НАТО», в которую давно никто не верит, и заявила, что отправка кораблей осуществляется в интересах защиты. Кого именно, не особо понятно, так как даже если речь идет об Украине, она не входит в Североатлантический альянс.

Если бы РФ «предприняла шаги по деэскалации», продолжила глава МИД, то никаких ответных мер не понадобилось. Впрочем, в подобное заявление не верит и сама Трасс, так как британский эсминец «Дефендер» в прошлом году безо всякой эскалации залез в территориальные воды России.