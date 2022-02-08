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Японские спецслужбы выясняют местоположение российских войск на Курильских островах, для чего вербуют себе агентов из числа местных жителей, рассказал телеканал НТВ.

Авторы сюжета сообщили о задержании двух японских граждан, которые получали информацию от ранее завербованного военнослужащего, раскрывшего численность войск в гарнизонах, в которых располагаются береговые комплексы «Бал» и «Бастион». Одним из задержанных оказался журналист издания Киодо Цусин, который сотрудничал с разведывательными службами Страны восходящего Солнца.

Также задержать удалось переводчицу Эмико Адати, которая ездила на Шикотан, чтобы привезти обратно несколько буханок хлеба. Внутри каждой из них были обнаружены флешки с информацией о российских войсках на Курилах.

Кроме того, удалось вычислить работавшего на японскую разведку жителя острова Кунашир Алексея Игнатьева. Он рассказывал японцам, которые представились учеными, о комплексах «Бастион» а также о процессе возведения военных объектов. В том числе, и общежитий для военнослужащих.

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