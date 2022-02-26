Группа влиятельных республиканцев во главе с экс-президентом Дональдом Трампом выражает похвалу действиям Владимира Путина, в то время как администрация и большинство СМИ осуждают «российскую агрессию в отношении Украины». Об этом сообщает Washington Post. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В то время как большинство республиканцев в Конгрессе поддерживают жесткую линию Байдена в отношении Москвы или даже утверждают, что она должна быть еще более жесткой, фракция, состоящая из консервативных республиканцев, сторонников бывшего президента Дональда Трампа, заявляет, что американцы должны оставить Путина в покое или даже поздравить его с успехом.

Ранее Трамп похвалил Путина во вторник, заявив, что со стороны российского президента было «умным шагом» направить «самые сильные миротворческие силы, которые я когда-либо видел» к границе с Украиной. И Трамп далеко не единственная фигура. Многие правые, похоже, с пониманием восприняли заявления Путина о том, что он просто защищает свою страну и что это Запад проявляет агрессию, поскольку после распада Советского Союза НАТО приблизилось к границам России.

Ведущий Fox News Такер Карлсон, как и многие другие правые, преуменьшил действия России по «вторжению» в соседнюю страну, представив их как «пограничный конфликт», который не должен особо беспокоить американцев.

«Возможно, стоит спросить себя – о чем идет речь на самом деле? Почему мне следует так ненавидеть Путина? Разве Путин когда-нибудь называл меня расистом? Угрожал ли он, что накажет меня за несогласие с ним?», – сказал он своим зрителям.

«Подобные комментарии отражают появление новой крупной политической фракции, открыто встающей на сторону лидера противника США против американского президента. Они ссылаются на проницательность и силу Путина, а также на безудержную готовность применить силу для расширения влияния своей страны, предполагая, что это создает лестный контраст с Байденом, которого они изображают слабым и беспомощным», – отмечает Washington Post.

В этой связи далее указывается: когда Трамп был президентом, он также «регулярно пытался навязать свою волю федеральным судьям, Конгрессу, СМИ и другим учреждениям способами, которые нарушали давние американские нормы, но приветствовались его сторонниками как демонстрацию силы». Хотя в Washington Post предпочли не упоминать, что Трамп стал первым за почти полвека президентом, в правление которого США ни разу не направили «свою мощную армию против независимой страны», причем далеко не соседней.

Многие из сторонников Трампа также видят в Путине примечательную фигуру. В том числе Майк Помпео, который занимал пост госсекретаря, сказал на Fox News: «Он очень талантливый государственный деятель. У него много достоинств. Он умеет пользоваться силой, и мы должны уважать это».

Демократы и многие республиканцы поспешили осудить подобные высказывания. «Сегодняшнее преклонение перед Путиным со стороны бывшего президента Трампа помогает нашим врагам», написала в Твиттере Лиз Чейни, известная как критик Трампа и его сторонников.

Ряд деятелей Республиканской партии объявили, что восхваление Путина не было мудрым шагом, особенно если оно связано с очернением Соединенных Штатов и их демократически избранного президента. Джей Ди Вэнс, известный американский писатель, который сейчас ведет кампанию за избрание на пост сенатора США в Огайо, признал, что Путин вряд ли заслуживает похвалы, но заявил, что Украина не требует столь активной поддержки США.

«Избавьте меня от извращенной «приверженности» к Украине, коррумпированной стране, управляемой олигархами, которая так же близка к демократии в 2022 году, как Афганистан, когда Джо Байден передал его талибам в 2021 году», – говорится в заявлении Вэнса.