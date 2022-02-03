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Американские специалисты рассказали, что некоторые симптомы, указывающие на заболевание омикрон-штаммом COVID-19, легко перепутать с расстройствами ЖКТ. Об этом заявил врач Билл Адмайр в беседе с WPMI-TV.

Специалисты совершили исследование пациентов, у которых был подтверждён омикрон-штамм коронавируса. Как выяснилось, у некоторых из них имеются симптомы, которые более типичны для болезней, связанных с ЖКТ. Это тошнота и рвота, боли в животе. Также отмечается потеря аппетита.

Врач указал, что при омикроне и наличии желудочно-кишечных заболеваний может произойти обострение болезней и проявится ещё больше симптомов. В связи с этим он рекомендует людям, у которых есть проблемы с пищеварительной системой, тщательнее следить за своим здоровьем, носить маску и сократить количество контактов.

Ранее врачи рассказали о симптоме омикрона, который может сохраняться долгое время даже после выздоровления. Речь идёт о сильных мышечных болях в области спины.

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