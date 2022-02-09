Во времена холодной войны советские военные базы находились практически в каждой стране мира, пишет издание Life. Их можно было обнаружить в Африке и Латинской Америке, в Восточной Европе, часть которой входила в Организацию Варшавского договора и выполняла роль своеобразного буфера между СССР и НАТО.

Сегодня ситуация сильно изменилась. Практически все бывшие партнеры вступили в Альянс в эпоху бесконтрольного расширения в 90-х годах прошлого столетия, а российские базы можно найти разве что в Сирии. Также они располагаются и на территории ряда постсоветских республик – в Армении, Таджикистане, Беларуси, Киргизии и Казахстане.

Нельзя не упомянуть и о миротворцах, размещенных в Южной Осетии и Приднестровье.

Сейчас, на фоне агрессивных действий НАТО в отношении Украины, РФ пытается вернуть ряд зарубежных баз. Она уже обсуждает военное сотрудничество с Вьетнамом и Никарагуа, с Венесуэлой и Кубой. С точки зрения размещения ракет последняя подходит больше всего – в свое время советская база в Лурдосе наводила на Соединенные Штаты настоящий ужас.

Авторы отмечают, что хотя сейчас по количеству баз НАТО обыгрывает Москву с крупным счетом, его агрессия скоро приведет к более активным действиям РФ. И тогда российские военнослужащие вновь появятся там, где Вашингтон их давно не ждет.