Давно известно, что витамин D3 обладает способностью вносить баланс в иммунную систему человека и тем самым обеспечивать защиту организма от вирусов. Ученые двух британских университетов провели исследование и доказали, что витамин D2 предотвратить вирусную инфекцию не в состоянии.

В ходе трехмесячного эксперимента они давали испытуемым витамины D2 и D3, после чего оценивали их влияние на активность генов. Выяснилось, что первое вещество не дает никакого эффекта, а вот второе действительно способствует активизации сигнальной системы интерферона I типа.

При этом D3 способен помогать организму бороться не только с вирусными, но и с бактериальными инфекциями. Именно поэтому его прием является чрезвычайно важным для человека. Особенно зимой, когда процесс выработки витамина под воздействием ультрафиолета существенно замедляется.

Ученые также рассказали, что витамин D2 таким же образом вырабатывается у ряда растений и у грибов, а вот на организм человека он не оказывает никакого воздействия.