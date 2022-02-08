Британские учёные высчитали вероятность летального исхода после заражения коронавирусом среди непривитых пациентов и среди тех, кто прошёл курс вакцинации. По данным исследователей, риск смерти у первых на 93,4% выше, чем у вторых.

К таким выводам учёные пришли после сопоставления данных статистики о случаях заражения коронавирусом и летальных исходах. Всего было изучено 70 тысяч историй болезни за вторую половину прошлого года. И оказалось, что среди умерших пациентов от ковида доля вакцинированных ничтожна. Основные жертвы заболевания – непривитые люди.

В самой Великобритании довольно высокий уровень вакцинации населения. По данным на начало февраля. он приближается к 80%. На этом фоне в стране снимают многие противоковидные ограничения, несмотря на появление более заразного штамма коронавируса “омикрон”. Заболевание, которое вызывает этот вариант вируса, протекает, как правило, в относительно лёгкой форме. Особенно среди вакцинированных людей.

В России уровень вакцинации пока не особо высокий. Привито меньше 50% взрослого населения страны.