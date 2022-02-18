В США был составлен рейтинг лучших автомобилей 2022 года. Об этом сообщает журнал Consumer Report.

Рейтинг, как уточняется, составлялся на основе отзывов от потребителей, а также с учётом оценок, которые выставили эксперты. Специалисты оценивали безопасность, надежность, энергоэффективность и удовлетворённость владельца. Кроме того, модели машин были поделены на категории по их стоимости.

Так, в категории стоимостью до 25 тысяч долларов самыми лучшими признали модели Nissan Rogue Sport, а также Nissan Sentra. В категории стоимостью машин до 35 тысяч долларов эксперты выделили Toyota Prius, Honda Accord и Subaru Forester.

Затем последовали машины стоимостью до 45 тысяч долларов. Среди них специалисты отметили Honda Ridgeline, Kia Telluride и Toyota RAV4 Prime. А самыми лучшими авто в категории стоимостью от 45 тысяч долларов лидерами стали Lexus RX и Ford Mustang Mach-E.

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